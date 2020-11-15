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【疫市直擊】外賣盛行環保餐具生意滔滔？紙商：食肆為省錢寧用不合格產品

商管策略 14:05 2020/11/15

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新冠肺炎疫情令外賣盛行，紙商售賣外賣紙盒大發利市，遺憾的是外賣盒分有多種級數，商號將貨就價購入不可降解的「環保」外賣紙盒，其實對環境保護毫無建樹之餘，本地環保產品行業當然亦不會受惠。

「生昌文具紙行」核心業務是紙餐具製造經銷，2000 年、2005 年分別開始涉足不可降解及可降解餐具。公司創辦人蘇慶光坦言，新冠肺炎疫情期間外賣盒生意大增 5 成，惟大部分屬不可降解餐具。

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全降解餐具是所有即棄餐具中最貴，放置得久還會變脆、變軟。

蘇慶光解釋：「即棄餐具的可降解物料大致可分為 4 種，全降解、可降解、光氧降解、添加劑降解。光氧降解是在潮濕、有光氧的環境下 2 年內降解，添加劑降解是在塑料上加入添加劑，不少膠袋開始採用這種方法，2 至 5 年便能降解，不過價錢要高大約 2 成。但就算可降解物料有不少選擇。可惜，市面上仍然是不可降解產品佔大多數，一來是價錢成本問題，二來則是教育不足。」

蘇慶光指出，不可降解的餐具價錢便宜 4 至 5 成不等，香港做生意都是看錢做人，想用得起最高價的全降解餐具，飯餐零售價便水漲船高，食肆要嚴格控制成本才有可能。

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可降解餐具要使用 PLA。

他斷言，人均消費 70 元左右的餐廳基本上用不起全降解外賣餐具，僅外賣盒便要一元多。餐具有各種便宜代替品，外賣又要賣得比堂食便宜，第三方平台送外賣又有抽成，疫情營業額低，註定無法普及。再加上全降解物料有不可避免的缺點，長期放置的話，１ 年左右物料就會變脆變軟。

蘇慶光估計，市面上只有 3 成餐廳採用可降解物料，屬全降解的肯定不足 1 成。

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紙吸管都是可降解餐具之一。

全降解物料取於自然， 90 日便可降解，至於可降解物料通常是 7 成粟米粉，3 成 PLA（聚乳酸）。蘇慶光解釋：「這種成份最後可降解到原先 10%。但有些假的環保產品會採用不可降解的 PE（聚乙烯），連行家也不知道當中分別，香港又無相關的規條和管制，部分紙品看起來像是未經漂白的牛皮紙，像木製產品一樣，但外紙內膠，幫不到地球，只有好用和便宜，方便了餐廳老闆。」

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內膠外紙的產品，內頭的 PE 不可降解，對環保有害，但看起來甚至比其他紙品更環保。

蘇慶光坦言，香港在環保上仍有很長的路要走，回收亦永遠是大問題。事實上，有無使用漂白劑、有沒微生物、重金屬含量、含菌量、病人用過的物料如何處理等等，政府一直未有相關規管和配套，希望隨著飲食文化慢慢轉變，當局引入歐聯標準、衛生驗證等措施，配合政府的宣傳、推廣，環保能夠愈做愈好。

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撰文 : 陳文政

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