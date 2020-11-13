【疫市營商】日本最大家庭餐飲集團也捱不住！雲雀餐飲宣布旗下200間店結業

日本餐飲業再傳出結業消息！日本最大家庭餐飲連鎖集團雲雀餐飲（Skylark Group）宣布，明年年底前關閉旗下 200 間業績未如理想的分店。雲雀餐飲集團表示，受新冠肺炎疫情影響，旗下餐廳每月營業額比去年同期下跌高於 2 成。集團預計到今年 12 月底，整年淨虧損將達到 150 億日圓（ 約港幣 11 億 780萬元）。

雲雀餐飲集團雖然決定減少分店數目，但暫不考慮裁員，並計劃將受影響的員工安排到新開設的分店或其他部門，如維修部門。集團董事長兼社長谷真表示，在經營環境困難的情況下，餐飲業的人才質素隨時影響公司收入，因為留住有經驗的專才，才能繼續經營渡過飲食界寒冬。

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▲ 集團旗下品牌包括親子西餐廳Gusto、夢庵及藍屋日本料理等

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雲雀餐飲集團在 1962 年成立，為日本最大家庭式餐飲連鎖店集團，餐飲種類包括﹕洋食、中華、和食、意式、迴轉壽司等品牌，目前在日本及台灣共有3,064 間店舖。集團旗下品牌包括家庭式西餐廳 Gusto（ガスト）、日本料理夢庵及藍屋，以及中華料理 Bamiyan（バーミヤン）等。

▲ 日本家庭式西餐廳 Gusto（ガスト）

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