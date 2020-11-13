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【SME學堂】日本拉麵店寧倒閉也不肯加價　竟與消費者心態有關？

商管策略 18:52 2020/11/13

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新冠肺炎疫情令餐飲業步入寒冬，日本有不少拉麵店也受到影響，今年已有 34 個連鎖拉麵店品牌申請破產，而申請破產的宗數可能創 20 年來新高。原來不少拉麵店寧願倒閉也不加價，背後是與日本人的消費心態有關。

據《彭博》報道，在東京都新橋區開業超過 20 年的後樂本舖（Kouraku Honpo）去年生意大增，只有 26 個座位的店舖每日可以賣出 500 碗拉麵。但自疫情爆發後，店舖縮短營業時間，並要求員工減薪 4 成，最後仍不敵疫情，在 8 月底倒閉。

日本燒肉店疫情下生意不減反增原因只有1個？見下頁

開業超過20年的後樂本舖（Kouraku Honpo）在今年8月底倒閉

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

日本不少拉麵店裁員、減薪但始終不肯加價。後樂本舖員工齊藤嘉久指，加價從來不是選項之一，把店鋪的負擔轉移到顧客身上完全不公平。因為在新冠肺炎疫情中，顧客的財務狀況可能一樣緊絀，但仍然願意光顧。

其實這種寧願倒閉也不加價的情況，原來是跟「通縮心態」有關。《彭博》指出，這顯示日本消費者仍對物價十分敏感，日本即使經過 7 年大規模的經濟刺激，市民仍無法擺脫長期以來生活在通縮時代養成的「通縮心態」，因此商家拒絕將成本轉嫁給消費者。

日本即使經過7年大規模的經濟刺激，市民仍無法擺脫長期以來生活在通縮時代所養成的「通縮心態」，因此商家拒絕將成本轉嫁給消費者

消費者養成「通縮心態」商家難以加價

東京大學經濟所所長渡邊努（Tsutomu Watanabe）表示，大多日本企業加價的前提是，如果今天啤酒價格是 100 日圓，那明天也會是 100 日圓。因此，這些店家只懂得削減員工待遇等自身開支，但新冠肺炎疫情中防疫花費上升、顧客數量銳減，導致倒閉情況出現。

失業率大增・西裝需求大減「洋服の青山」關160分店 開共享辦公室見下頁

疫情重創日本旅遊業 膠囊旅館變陣成獨立工作間救市見下頁

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Photo﹕Japan Rail Pass、pexels、新横浜ラーメン博物館

撰文 : 廖淑瑩

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