【附購買方式】香港製造! 世安堡推型格牛仔雙色口罩

買不到台灣中衛的牛仔口罩 ? 世安堡的新作可能是好選擇。



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香港口罩廠新推出的型格牛仔雙色口罩，有兩種款式，分別為牛仔藍+白邊和牛仔藍+黑邊款，設計十分時尚型格。廠方同時提供成人和中童尺寸，口罩為 Level 2 級數，一盒 50 個售 $128。

如果買家想一盒有 2 款，可向廠方查詢。

世安堡口罩規格

-成人 (175x95mm)/中童 (145x90mm)

-細菌過濾效率/BFE(Bacterial Filtration Efficiency) >98%

-微粒子過濾效率/ (Particle Filtration Efficiency) >98%

-ASTM F2100-19 Level 2

-EN14683 Type IIR

-香港製造

-每盒 50 個口罩 / 每 5 片 1 包

售價:$128/50個

▲ 世安堡型格牛仔雙色口罩

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▲ 世安堡型格牛仔雙色口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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