【香港製造】全新設計可愛 Miffy 圖案! 東興預告新160/145口罩即將推出

東興大藥房之前一口氣推出 5 色 Miffy 口罩，但當時只有成人款式，現在剛針對女士和中童推出新設計口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次廠方預告將推出 160 x 90mm 和 145 x 90mm 的口罩，並公開了口罩盒和口罩設計圖。前者針對女士而設，後者則是中童款。廠方除推出更體貼用戶的設計外，亦採用跟成人版不同的 Miffy 圖案壓印。現時有三種顏色 Miffy 口罩選擇，分別為白、紫和橙色。

廠方暫未公布口罩的規格和售價資料，不過可參考成人版口罩的資料。(按此瀏覽詳情)

▲ 香港製造 Miffy 口罩

【其他內容】 【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

▲ 香港製造 Miffy 口罩

【其他內容】 【附購買詳情】3M 醫用口罩重現江湖! 泰國製造售 $70/50個起

▲ 香港製造 Miffy 口罩

【其他內容】 【一盒齊色】TL Mask Level 3 彩虹口罩 最平售 $37.5/30個 仲有包郵優惠 【附優惠詳情】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】