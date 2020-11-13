BFE/PFE 99%可重用! GU Beauty Mask + GU Dry Mask 靚色售$59/2個

市場上的可重用口罩愈來愈多，日本 GU 亦推出兩款 GU Mask。



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今次 GU 推出的兩款可重用口罩 : GU Beauty Mask 和 GU Dry Mask，在設計上基本相同，皆提供接觸冷感和 BFE/PFE 99% 過濾層 (未重洗前的數值)，只是前者針對小面女士而設，而且口罩顏色亦以女性為主。兩款可重用口罩已在 GU 門市發售。兩款口罩的特點如下:

▲ GU Mask

-高功能過濾層能夠阻隔99%細菌或微粒

-採用具接觸冷感功能的GU DRY物料

-3D剪裁

-放入洗衣袋後即可機洗

-就算底妝沾上也不顯眼的內層挑染顏色

售價:$59/個

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▲ GU Dry Mask

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▲ GU Beauty Mask

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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