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BFE/PFE 99%可重用! GU Beauty Mask + GU Dry Mask 靚色售$59/2個

行內熱話 02:46 2020/11/13

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市場上的可重用口罩愈來愈多，日本 GU 亦推出兩款 GU Mask。
              
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次 GU 推出的兩款可重用口罩 : GU Beauty Mask 和 GU Dry Mask，在設計上基本相同，皆提供接觸冷感和 BFE/PFE 99% 過濾層 (未重洗前的數值)，只是前者針對小面女士而設，而且口罩顏色亦以女性為主。兩款可重用口罩已在 GU 門市發售。兩款口罩的特點如下:

GU Mask

-高功能過濾層能夠阻隔99%細菌或微粒 

-採用具接觸冷感功能的GU DRY物料 

-3D剪裁

-放入洗衣袋後即可機洗 

-就算底妝沾上也不顯眼的內層挑染顏色

售價:$59/個

【其他內容】 【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

GU Dry Mask

其他內容】 【附購買詳情】3M 醫用口罩重現江湖! 泰國製造售 $70/50個起 

GU Beauty Mask

其他內容】  【一盒齊色】TL Mask Level 3 彩虹口罩 最平售 $37.5/30個 仲有包郵優惠 【附優惠詳情】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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