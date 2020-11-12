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【疫市直擊】美食展攤位減少・限制試食　參展商：生意影響不大但氣氛遜去年

商管策略 21:06 2020/11/12

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香港新冠肺炎疫情持續，部分展覽移師至網上減少傳播風險。最近有實體展展覽主辦單位按衛生署及世衛安全標準，試食及品酒期間包括保持 1 米距離、將食物覆蓋好及用蓋紙杯盛酒，又特設餐飲區供在場人士用餐。

有份參與去年展覽的參展商指，部分展區因疫情縮減面積，影響參觀氣氛，但為了公共衛生也無辦法，總好過無限期延期甚至取消展覽。

【展覽復辦】香港電腦通訊節延至明年1月舉行 展商：非旺季預期人流更差見下頁】 

部分參展商還有試食供入場人士享用

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

香港餐飲展與亞洲高端食品展（Restaurant & Bar Hong Kong x Gourmet Asia）一連 3 日在香港會展同場舉行。SME.khet 記者發現，下午 3　時後展區市面人流增多，部分參展商將試食食物切成小塊分派入場人士，也有部份食物參展商沒有設試食。

去年有份參展食品展的參展商、中式糕點參展商負責人張先生表示：「現時縮少展覽範圍，相比以前能佔 4 至 5展覽範圍少很多，但今年人流比預期理想，業界朋友在新冠肺炎疫情下減少聚會，現時藉著機會出來逛一下。」

部分參展商將試食食物切成小塊分派入場人士。

另一間去年有份參展食品展的參展商。代理東南亞食品負責人王先生指：「中午過後人流開始增多，相信業內買家用餐後參加展覽再下班。」他觀察到美國展區攤位數目比去年減少超過一半，或跟部分外國展商因封關未能來港有關。

因應新冠肺炎疫情，今屆主辦單位不鼓勵會場試食，故張先生的攤位也沒有設試食環節；其他攤位的試食者也顯得『鬼祟』，影響試食氣氛。

【疫市直擊】民生區海味藥材舖只能自救？西環小店：消費券不應只幫大商家見下頁

在場保安手持標語巡邏，呼籲在場人事保持至少1米社交距離。

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Photo：studio83.com.hk、 Fun Fun Shop facebook、Pexels

撰文 : 鍾采餘

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