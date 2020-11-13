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【疫市直擊】9 月結業 10 月同街重開　黑布街酒吧：終見黎明旺角會愈來愈旺

業界頭條 14:13 2020/11/13

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新冠肺炎疫情肆虐市道差，但早已有實力商家部署反底。之前旺角黑布街有意大利餐廳忍受不住經營壓力尋求頂讓，但 9 月在同街結業的酒吧立即接手舖位。頂手酒吧稱，黑布街在疫情緩和後愈來愈旺，在合理租金下完全能夠繼續經營。

「TAP The Ale Project」（TAP）在 2014 年開業，是本港最老牌的手工啤酒酒吧之一，惜於 9 月份被業主加租 5 成，在 9 月 7 日光營結業。 負責人 James Ling（凌玖）說：「當時知道要結業都好焦急，馬不停蹄找舖位，希望可以繼續在旺角開舖，但一直找不到合適舖位。估不到離場 1 星期左右，原址旁的意大利餐廳竟然想找人頂手。柳暗花明又一村，當時心情好複雜。」

業主疫市加租5成　旺角特色手工啤酒吧無奈結業見下頁

結業不足 2 個月，TAP 已在同街再次經營。

James 笑言，光榮結業時近 200 多人歡送他們，短時間原址旁再重新開始好像有點兒尷尬，但頂手店同屬西式食肆，設備合用間隔，稍為裝修就即可開業。若然另找新店，肯定無法  2020 年重開，所以最後還是決定頂手，TAP 在 10 月下旬重返黑布街。

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James 指出酒吧的定位符合疫情下的市場，生意愈來愈好。

禁試食禁除口罩參展商照去馬　工展會2020 鐵定 12 月 12 日舉行見下頁 

James 透露，現時舖租比之前稍高 1 成多，故屬合理範圍。他認為，香港人已習慣新冠肺炎疫情，相信消費零售市道會會慢慢改善，酒吧所在的黑布街生意會愈來愈旺。他解釋：「黑布街旺中帶靜，非常適合三五知已消遣, 故這裏能吸引甜品、雞煲，酒吧進駐，尤其走平民路綫的食店受歡迎，因疫情下高消費路線行不通。」

他預計，限聚令逐步放寬，加上旺角交通又方便，10 月之後黑布街的店舖生意都愈來愈好， TAP 亦更新菜單應市，以新鮮感刺激消費，如「Tap”s smash burger」新派漢堡，煎的時候壓住漢堡扒做到脆邊效果。

James 指出黑布街的各式食肆在後疫情下大有可為。

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撰文 : 陳文政

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