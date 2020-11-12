【附購買詳情】高貴超靚!傳恩推漸變紫口罩 另有多款小童口罩

香港口罩品牌 Grace Cooperative 傳恩合作社表示，正式推出 3 款新口罩，而且卡通圖案口罩更有幼童尺寸。



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1.漸變紫成人口罩 - 獨立包裝（20片） 香港製造

售價 ：HK$50/盒

尺寸：175mm x 95mm

2.小兔兔 – 獨立包裝（30片） 香港製造

售價：HK$66/盒

尺寸：中童 - 145mm x 95mm

幼童 - 125mm x 80mm

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3.小魚毛 – 獨立包裝（30片） 香港製造

售價：HK$66/盒

尺寸：中童 - 145mm x 95mm

幼童 - 125mm x 80mm

▲ 傳恩口罩

傳恩口罩規格

ASTM F2100 Level 3

B.F.E >99%

P.F.E >99%

EN14683 Type IIR

Differential Pressure 壓差 3.2(超透氣）

Synthetic Blood Penetration 合成血液穿透性：160mm Hg

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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