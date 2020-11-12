最平 1 蚊 1 個! 全線衛家 Right+ 口罩大優惠 全香港製造

香港口罩廠衛家表示，由即日起至十二月底，衛家口罩會進行限時大優惠，口罩低至 $1 一隻。



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今次衛家 Right+ 減價產品系列如下:

1) 中童 ES P99 (獨立包裝) HKD45 一盒30個 (ASTM Level 3, 傳說中的ES布特級光滑不會起毛粒，薰衣草紫)

2) 成人ES P99 (30個袋裝) HKD 39一盒30個 (ASTM Level 3, 傳說中的ES布特級光滑不會起毛粒，薰衣草紫)

3) 成人ES P99 (獨立包裝) HKD 45一盒30個 (ASTM Level 3, 傳說中的ES布特級光滑不會起毛粒，薰衣草紫)

4) 成人 P95 (30個袋裝) HKD 30 一盒30個 (ASTM Level 1，白色)

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▲ 衛家 Right+ 口罩大優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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