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最平 1 蚊 1 個! 全線衛家 Right+ 口罩大優惠 全香港製造

行內熱話 19:12 2020/11/12

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香港口罩廠衛家表示，由即日起至十二月底，衛家口罩會進行限時大優惠，口罩低至 $1 一隻。
             
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次衛家 Right+ 減價產品系列如下:

1) 中童 ES P99 (獨立包裝) HKD45 一盒30個 (ASTM Level 3, 傳說中的ES布特級光滑不會起毛粒，薰衣草紫)

2) 成人ES P99 (30個袋裝) HKD 39一盒30個 (ASTM Level 3, 傳說中的ES布特級光滑不會起毛粒，薰衣草紫)

3) 成人ES P99 (獨立包裝) HKD 45一盒30個 (ASTM Level 3, 傳說中的ES布特級光滑不會起毛粒，薰衣草紫)

4) 成人 P95 (30個袋裝) HKD 30 一盒30個 (ASTM Level 1，白色)

【其他內容】  【突發】Good Mask Level 3 多款口罩加推額外優惠 最多買一送一! 售$40盒/50個起

衛家 Right+ 口罩大優惠

口罩購買連結<<<

其他內容】 【附購買詳情】3M 醫用口罩重現江湖! 泰國製造售 $70/50個起 

其他內容】   Donki 又有正貨賣! 日本製 Medicom Comfort+口罩售$150/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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