【管理Tips】共渡時艱老細何處尋？Zoom獲2020年員工最幸福企業

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【疫市營商】香港市集疫情回歸 咖啡店盼加強合作「造大個市」
新冠肺炎疫情肆虐全球，不少企業減薪裁員，而餐飲、航空和旅遊業更是「重災區」。然而，仍然有不少企業在危機中跟員工維持良好關係，共渡時艱。據工作場所文化和薪酬監測網站 Comparably 的排名 ，Zoom 連續兩年成為員工最幸福的企業（Happiest Employees 2020）。
Comparably 整理 2019 年 9 月至 2020 年 9 月的數據，為各大公司的員工「幸福感」排名，會議軟件服務公司 Zoom 今年再次成為冠軍。此外，在薪酬滿意度方面，Zoom 排名第 4，僅次於 Google、Facebook 及微軟（Microsoft）。
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前 10 大幸福企業：
（1） Zoom Video Communications
（2） HubSpot
（3）Microsoft
（4）RingCentral
（5） Apple
（6）Google
（7）SBA Communications
（8）UiPath
（9）ADP
（10）Farmers Insurance
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Zoom 成為遙距工作者新冠肺炎疫情下首選的視像會議協作軟件，每日用戶數目由 2019 年 12 月的 1,000 萬，增至 2020 年 3 月的 2 億，市值也突破 1,000 億美元。Zoom 創辦人袁征，原本在思科（Cisco）Webex 工作。他接受 CNBC 訪問時提到，自己每天醒來時不是很開心，甚至不想工作，覺得自己的事業停滯，也感受到客戶對公司的產品不滿。因此袁征在 2011 年離職，創辦 Zoom。
Zoom 雖然捲入資訊保安的醜聞，但 Zoom 的員工坦然接受挑戰，也感受到管理層的支持。有員工在 Comparably 上留言指，高層主管以身作則，對工作充滿激情與奉獻，鼓勵下屬嘗試更多事情。行銷紕總監 Janine Pelosi 表示，Zoom 在疫情前就已有強大的企業文化，現在也一直努力維持。
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Photo：ComplexDiscovery、pexels
撰文 : 廖淑瑩