【展覽復辦】香港電腦通訊節延至明年1月舉行　展商：非旺季預期人流更差

受本港新冠肺炎疫情影響，原定今年 8 月在香港會議展覽中心舉行的香港電腦通訊節，延至明年 1 月 21 日至 24 日在同一場地舉行，展覽最後一日更延長開放時間至晚上 7 時。有參展商表示，1 月並非展覽旺季，預計場內人流不如以往多。

一直有參展的立高科技（代理卡巴斯基軟件） 市場經理徐嫚翎表示，近日本港確診個案回升，加上政府今日宣佈幼稚園停課，對電腦節能否如期舉行仍有隱憂。她又指，1 月並非展覽業旺季，比 8 月暑假銷售旺季人流未必特別好，她預期生意額未必會有很大增長。

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▲ 有參展商表示，1月並非展覽旺季，預計場內人流不如以往多

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立高科技本身是網絡保安軟件卡巴斯基的香港總代理（Kaspersky），亦有代理其他企業科技方案。徐嫚翎稱，受新冠肺炎疫情影響，公司零售業務收入下跌，但跌幅少於 10%。她又指，受惠於在家工作模式（WFH），不少大公司以至中小企增加購買電腦周邊產品，因此公司企業業務疫市增長。

主辦方推消費券刺激銷情

香港電腦商會早前推出的 300 萬港元「電腦節消費券」計劃亦會繼續，大會將派發幸運卡予每位購票入場人士，面值由 10 元至 500 元不等，入場人士憑券可在指定攤位消費。主辦方表示，如新冠肺炎疫情再度爆發而要取消展覽，會向參展商退回 9 成租金，餘下 1 成租金連同大會贈送的 1 成租金，可用於明年暑假舉行的電腦通訊節攤位租金。

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Photo﹕香港電腦商會