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台灣健康天使口罩竟是「黑心口罩」? 違法生產千萬個口罩 負責人被扣查

行內熱話 15:02 2020/11/12

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台灣口罩轉用雙鋼印後，似乎少了問題。不過台灣彰化地檢署於 11 月 11 日接獲舉報，指有口罩廠未經許可製造醫療用口罩，並在市場上發售。署方遂到涉案的口罩廠健康天使股份有限公司多處所進行搜索，結果發現廠方涉違反藥事法。

【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新 

署方調查後，指健康天使公司獲得第一等級醫療器材許可證，亦是「台灣口罩隊」成員，可以在指定的彰化縣田尾鄉中山路廠房生產口罩，但卻發現廠方在未經核准的田尾鄉四維巷廠房生產醫用口罩，涉違法生產的健康天使口罩數量高達 1033 萬片，並已流出市面。署方扣查涉案的 1906 箱口罩、口罩機兩部、雙鋼印模具 7 組，並以涉違反藥事法，檢控姓盧的公司負責人。

由署方提供的口罩廠現場相片看，生產環境不算理想

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台灣健康天使口罩

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 《局長會客室》，本周四，與局長對話 https://fb.me/e/1FrKmUSLb

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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