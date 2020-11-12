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【疫市營商】失業率大增．西裝需求大減「洋服の青山」關160分店 開共享辦公室

業界頭條 12:55 2020/11/12

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新冠肺炎疫情重創日本零售業，其中在日本和台灣擁有多間分店的西裝連鎖品牌「洋服の青山」，早前受疫情影響，令就業市場對西裝需求大幅減少，計劃在關閉 160 間分店，並招募 400 名員工自願離職。雖然傳出縮減人手和分店的消息，品牌早前卻開設共享辦公室，希望彌補其在西裝生意上的損失。

關閉近2成分店兼招募員工自願離職

「洋服の青山」母公司青山商事表示，估計截至 2021 年 3 月止，公司業績恐面臨 290 億日圓（約港幣 21.4 億元）赤字，被迫縮減人手和店舖數目。青山商事將關閉 160 間分店，佔店鋪數目約 2 成，並「邀請」400 名員工自願離職，給予離職優惠補貼，對象為 40 至 62 歲的正職員工，約佔員工總數 1 成。創立於 1964 年的「洋服の青山」，總部設於日本廣島縣福山市，是唯一一間在全日本 47 個都道府縣設有門店的服裝品牌。

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受疫情影響，導致就業市場對西裝需求大幅減少

改裝分店成共享辦公室救市

面對西裝需求大減，「洋服の青山」在 10 月時將東京一間分店的部分店面改裝成共享辦公室「BeSmart」，內設 Wi-Fi、飲品等供租客免費使用。收費方面，租客可以時租每小時 550 日圓（港幣 40.5 元），或以月租形式每月 3 萬日圓租用共享辦公室，店內亦設有私人工作間及會議室，需額外付費。青山商事開發副本部長後藤貴紀表示，疫情下上班族對西裝需求大減，希望新的經營模式能夠彌補公司在疫情下的損失。

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「洋服の青山」在10月時將東京一間分店的部分店面改裝成共享辦公室

疫情重創日本旅遊業 膠囊旅館變陣成獨立工作間救市見下頁

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Photo：洋服の青山、Taisyo

撰文 : 廖淑瑩

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