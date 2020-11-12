【SME學堂】唔止靠網銷盈利疫市升 10%！解構麥當勞賺錢的秘密武器

新冠肺炎疫情期間市民雖然減少外出用膳，但快餐企業麥當勞（McDonald's）第三季淨收入上升 10% 至 17.6 億美元，而美國地區的同店銷售額也從第二季的衰退中復活，比去年同期增長 4.6%。麥當勞之所以在疫情中仍然能夠獲利，全靠 3 件秘密武器！

聯名產品帶動收入

麥當勞在新冠肺炎疫情期間推出多項限定產品提升業績。今年 9 月，他們跟美國饒舌歌手 Travis Scott 聯名推出「Travis Scott套餐」大受歡迎，套餐曾賣到斷貨，而期間限定的辣味麥樂雞更一度售罄。麥當勞看見聯名產品受市場歡迎，計劃未來會推出更多聯名產品。

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▲ 麥當勞在今年9月與美國饒舌歌手Travis Scott聯名推出「Travis Scott套餐」，內有Travis Scott喜愛的配料所組成的漢堡、薯條搭配BBQ沾醬和飲品

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此外，麥當勞將利用他們在新冠肺炎疫情中脫穎而出的「得來速」 （Drive-thru）服務 優勢，迎合顧客新興的消費習慣。公司計劃在得來速使用自動點餐系統、增設網上定單專用的得來速車道，以及取消一些分店的堂食座位。

兩個產品疫情下銷售量大增

除了推出聯名產品，麥當勞也在 6 個主要市場推出 MyMcDonald’s 平台，方便顧客點餐和付款，更計劃在美國鳳凰城推出會員忠誠計劃，善用新冠肺炎疫情中的電子商貿熱潮帶動公司收入。

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▲ 麥當勞發現，疫情期間顧客經常購買其核心產品如巨無霸 (Big Mac) 和麥樂雞

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麥當勞也發現，新冠肺炎疫情期間顧客經常購買巨無霸（Big Mac）和麥樂雞等核心產品，產品佔其 7 成銷售額。其中雞肉產品比牛肉增長得更快，因此他們打算推出更多雞肉產品（如：脆雞三文治），跟也有推出雞肉三文治的 Chick-fil-A 等美國快餐店競爭。

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Photo﹕Pixabay、MCDONALD'S