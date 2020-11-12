  • 22°C
香港時間 : 20201112日 (四) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙11回放】中國消費者對外國品牌需求減 專家：民族主義情緒非主因

商管策略 13:14 2020/11/12

分享：

天貓「雙11」完滿結束，阿里巴巴指天貓「雙11」累計商品成交額達 4,982 億元人民幣。雖然「雙11」引發中國購物潮，但全球管理顧問機構奧緯（Oliver Wyman）認為，中國消費者對外國商品的需求不如以往強勁，民族主義情緒或愛國主義並非主因，主要是中國品牌價值提升，增加消費者對國內產品的信心。

奧緯零售及消費者商品合夥人 Jacques Penhirin 表示，盡管外國品牌對中國消費者仍具有強勁吸引力。但跟去年相比，其吸引力已減弱，如美容、化妝及保健商品，甚至是電子產品。他續指，中國顧客的需求出現變化，但並非因為政治因素造成，主要是他們對中國品牌更有信心，並指中國製造的產品質素愈來愈好。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

天貓雙11內地消費者支持國貨？調查：「報復式消費」會遠離美國品牌見下頁

天貓「雙11」累計商品成交額達4,982億元人民幣

據阿里巴巴的數據顯示，在 11 月 1 日至 11 月 11 日期間，蘋果（Apple） 、歐萊雅（L'Oreal）、雅詩蘭黛（Estée Lauder）、蘭蔻（Lancôme）、海爾、Nike、華為、美的、小米、Adidas 等 342 個品牌的成交額突破 1 億元人民幣，其中有 13 個品牌的成交額更突破 10 億元人民幣。

1111元飢餓行銷？港商趁雙十一「抽水」促銷見下頁

內地靠雙十一追落後？PWC：香港零售業疫情下加速數碼轉型見下頁

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：阿里足跡

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【迎戰雙11】上網帶貨改革美妝業 SHISEIDO高層變「直播達人」產品 2 分鐘售罄
2020/11/10
【迎戰雙11】上網帶貨改革美妝業 SHISEIDO高層變「直播達人」產品 2 分鐘售罄
【購物季商機】Amazon・FedEx 看準退貨商機　搶推「無箱退貨」減企業成本
2020/11/09
【購物季商機】Amazon・FedEx 看準退貨商機　搶推「無箱退貨」減企業成本
商業營銷 電子商貿 疫情 網上購物 雙十一 天貓

下一篇文章

【疫市營商】趁平租 K11 開實體店 手工啤店：做網店生意都要見真人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣