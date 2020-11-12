【雙11回放】中國消費者對外國品牌需求減 專家：民族主義情緒非主因

天貓「雙11」完滿結束，阿里巴巴指天貓「雙11」累計商品成交額達 4,982 億元人民幣。雖然「雙11」引發中國購物潮，但全球管理顧問機構奧緯（Oliver Wyman）認為，中國消費者對外國商品的需求不如以往強勁，民族主義情緒或愛國主義並非主因，主要是中國品牌價值提升，增加消費者對國內產品的信心。

奧緯零售及消費者商品合夥人 Jacques Penhirin 表示，盡管外國品牌對中國消費者仍具有強勁吸引力。但跟去年相比，其吸引力已減弱，如美容、化妝及保健商品，甚至是電子產品。他續指，中國顧客的需求出現變化，但並非因為政治因素造成，主要是他們對中國品牌更有信心，並指中國製造的產品質素愈來愈好。

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▲ 天貓「雙11」累計商品成交額達4,982億元人民幣

據阿里巴巴的數據顯示，在 11 月 1 日至 11 月 11 日期間，蘋果（Apple） 、歐萊雅（L'Oreal）、雅詩蘭黛（Estée Lauder）、蘭蔻（Lancôme）、海爾、Nike、華為、美的、小米、Adidas 等 342 個品牌的成交額突破 1 億元人民幣，其中有 13 個品牌的成交額更突破 10 億元人民幣。

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Photo：阿里足跡