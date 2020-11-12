盾牌要搞新意思吸客!推香港製造多色 3D KF系列口罩 可逐個購買!

盾牌近來不斷減價，也推出新產品吸客，今次更因應熱潮推出 KF 系列口罩。



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盾牌最新推出的 KF 系列口罩，採用類似韓國 KF 口罩的 3D 設計，為 Level 2 級數口罩。今次此盾牌口罩終為香港製造，但盾牌沒有透露是否其自家工廠生產，或仍從 OEM 生產商方面取貨。

此 KF 系列口罩最重要的地方，是口罩款式十分多，廠方指有超過 40 款。售價方面則為 $6/個，$42/盒7個。

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▲ 盾牌最新推出的 KF 系列口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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