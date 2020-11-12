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【一盒齊色】TL Mask Level 3 彩虹口罩 最平售 $37.5/30個 仲有包郵優惠 【附優惠詳情】

行內熱話 04:02 2020/11/12

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香港口罩廠 TL Mask 表示， 正推出超抵多重優惠。
              
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

TL Mask 表示，正進行 30 片非獨立包裝終極大優惠，優惠包括:彩色(5色)、紫色、黃色、綠色、粉紅色、湖水藍口罩。售價如下:

1.$100/2盒 平均每盒$50

2.$200/5盒 平均每盒$40

3.$300/8盒 平均每盒$37.5

TL Mask Level 3 口罩優惠

【其他內容】  【突發】Good Mask Level 3 多款口罩加推額外優惠 最多買一送一! 售$40盒/50個起

另外，50 片裝藍色非獨立包裝售 $95/盒，買家加 $45 即有多一盒。而且會員購物滿港幣 $500，即送獨立包裝口罩 12 片﹔滿港幣 $1,000 可享全單 9 折及獨立包裝口罩 12 片。

其他內容】 【附購買詳情】3M 醫用口罩重現江湖! 泰國製造售 $70/50個起

TL Mask Level 3 口罩優惠

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全店購物滿港幣 $300 仲免運費

 【其他內容】   Donki 又有正貨賣! 日本製 Medicom Comfort+口罩售$150/50個

 《局長會客室》，本周四，與局長對話 https://fb.me/e/1FrKmUSLb

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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