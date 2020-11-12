  • 21°C
香港時間 : 20201112日 (四) 04:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附直購網址】適合一家人使用! Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩 獨立包裝售$128/30起

行內熱話 03:49 2020/11/12

分享：

香港口罩廠 Maskology 宣布正式推出 MR. MEN LITTLE MISS 口罩。
              
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方推出的口罩有 4 款 MR. MEN LITTLE MISS 設計，並提供 4 個尺寸，適合一家大小使用。

1.活潑的「MR. HAPPY and Friends」- 幼童及中童尺寸

2.可愛的「LITTLE MISS HUG and Friends」- 幼童及中童尺寸

3.鬼馬的「LITTLE MISS SUNSHINE and Friends」- 幼童、中童、女士及成人尺寸

4.有型的「MR. STRONG and Friends」 - 女士及成人尺寸

【其他內容】  【突發】Good Mask Level 3 多款口罩加推額外優惠 最多買一送一! 售$40盒/50個起

Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩

-包裝及數量：每盒30個，獨立包裝
-售價：每盒 $128 (142mm及175mm) 或 $138 (123mm及160mm)
-發貨日期： 預計12月10日起

Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩

Maskology開賣詳情

-開賣數量:每款各限量1000盒
-開賣日期:2020年11月13日（星期五）中午12時 
-開賣地方:官方網站開售

其他內容】 【附購買詳情】3M 醫用口罩重現江湖! 泰國製造售 $70/50個起

Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩

此外，凡訂購《奇·妙系列》任何款式，更有禮物送：

- 兩盒獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》護耳扣1個

- 三盒額外獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》口罩收納套1個 (共1個護耳扣+1個口罩收納套)

- 四盒再額外獲贈多1個護耳扣 (共2個護耳扣+1個口罩收納套)

- 五盒再額外獲贈多1個收納套 (共2個護耳扣+2個口罩收納套)

如此類推，多買多送！兩款贈品均為限量版非賣品，數量有限，送完即止

其他內容】   Donki 又有正貨賣! 日本製 Medicom Comfort+口罩售$150/50

Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩

 口罩購買連結<<

口罩約12月中開始出貨  

Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩贈品

 《局長會客室》，本周四，與局長對話 https://fb.me/e/1FrKmUSLb

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【3E 99%】日本製 KOWA 三次元口罩 現貨售$98/30個
2020/11/11
【3E 99%】日本製 KOWA 三次元口罩 現貨售$98/30個
【附購買連結】EG 雙11 優惠! 台灣口罩買一送一!
2020/11/11
【附購買連結】EG 雙11 優惠! 台灣口罩買一送一!
【附購買連結】冬日浪漫! Gimans湖水雪花Level3口罩 獨立包裝售$98/30片
今日
【附購買連結】冬日浪漫! Gimans湖水雪花Level3口罩 獨立包裝售$98/30片
網上購物 著數優惠 口罩

上一篇文章

【一盒齊色】TL Mask Level 3 彩虹口罩 最平售 $37.5/30個 仲有包郵優惠 【附優惠詳情】

下一篇文章

【附購買連結】冬日浪漫! Gimans湖水雪花Level3口罩 獨立包裝售$98/30片

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣