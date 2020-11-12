【附直購網址】適合一家人使用! Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩 獨立包裝售$128/30起

香港口罩廠 Maskology 宣布正式推出 MR. MEN LITTLE MISS 口罩。



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今次廠方推出的口罩有 4 款 MR. MEN LITTLE MISS 設計，並提供 4 個尺寸，適合一家大小使用。

1.活潑的「MR. HAPPY and Friends」- 幼童及中童尺寸

2.可愛的「LITTLE MISS HUG and Friends」- 幼童及中童尺寸

3.鬼馬的「LITTLE MISS SUNSHINE and Friends」- 幼童、中童、女士及成人尺寸

4.有型的「MR. STRONG and Friends」 - 女士及成人尺寸



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▲ Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩

-包裝及數量：每盒30個，獨立包裝

-售價：每盒 $128 (142mm及175mm) 或 $138 (123mm及160mm)

-發貨日期： 預計12月10日起

▲ Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩

Maskology開賣詳情

-開賣數量:每款各限量1000盒

-開賣日期:2020年11月13日（星期五）中午12時

-開賣地方:官方網站開售

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▲ Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩

此外，凡訂購《奇·妙系列》任何款式，更有禮物送：

- 兩盒獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》護耳扣1個

- 三盒額外獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》口罩收納套1個 (共1個護耳扣+1個口罩收納套)

- 四盒再額外獲贈多1個護耳扣 (共2個護耳扣+1個口罩收納套)

- 五盒再額外獲贈多1個收納套 (共2個護耳扣+2個口罩收納套)

如此類推，多買多送！兩款贈品均為限量版非賣品，數量有限，送完即止

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▲ Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩

口罩購買連結<<

口罩約12月中開始出貨

▲ Maskology x MR. MEN LITTLE MISS Lv2 口罩贈品

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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