【附購買連結】冬日浪漫! Gimans湖水雪花Level3口罩 獨立包裝售$98/30片

▲ Gimans湖水雪花Level3口罩

口罩廠 Gimans Care 近日不斷推新口罩，最新發售的是冬日特別款式湖水雪花snowflakes 口罩。



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這款雪花 snowflakes 口罩，口罩本體為藍色湖水色，加上大大小小的雪花，設計十分美觀。今次開售的口罩售價僅$98/30個，比近來的款式稍平，令其更吸引。

▲ Gimans湖水雪花Level3口罩

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Gimans口罩規格:

BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)

EN 14683 type IIr + 歐盟CE

-日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適

-工廠位於無錫￼超過10年出口日本經驗

-口罩尺寸: 17.5cm x 9.5cm

-30片 / 獨立包裝

售價: $98

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口罩約12月中開始出貨

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▲ Gimans湖水雪花Level3口罩 "> ▲ Gimans湖水雪花Level3口罩





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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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