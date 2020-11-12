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【附購買連結】冬日浪漫! Gimans湖水雪花Level3口罩 獨立包裝售$98/30片

行內熱話 03:29 2020/11/12

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Gimans湖水雪花Level3口罩

口罩廠 Gimans Care 近日不斷推新口罩，最新發售的是冬日特別款式湖水雪花snowflakes 口罩。
             
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

這款雪花 snowflakes 口罩，口罩本體為藍色湖水色，加上大大小小的雪花，設計十分美觀。今次開售的口罩售價僅$98/30個，比近來的款式稍平，令其更吸引。

Gimans湖水雪花Level3口罩

其他內容】 【附購買詳情】3M 醫用口罩重現江湖! 泰國製造售 $70/50個起

Gimans口罩規格:

BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)
ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)
EN 14683 type IIr + 歐盟CE
-日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適
-工廠位於無錫￼超過10年出口日本經驗
-口罩尺寸: 17.5cm x 9.5cm
-30片 / 獨立包裝

售價: $98

 口罩購買連結<<

口罩約12月中開始出貨  

其他內容】   Donki 又有正貨賣! 日本製 Medicom Comfort+口罩售$150/50個

Gimans湖水雪花Level3口罩 "> Gimans湖水雪花Level3口罩



【其他內容】  【突發】Good Mask Level 3 多款口罩加推額外優惠 最多買一送一! 售$40盒/50個起

 《局長會客室》，本周四，與局長對話 https://fb.me/e/1FrKmUSLb

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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