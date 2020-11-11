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Staycation 又出事! 或影響酒店 Staycation 安排

行內熱話 18:00 2020/11/11

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近日香港興起 Staycation ，但卻可能因而引爆疫情第四波風險。今日香港確診 18 宗確診，當中三宗本地個案源頭不明。當中一個個案，有浸大女生曾到 2 間不同酒店作 staycation。
            
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衞生署衞生張竹君表示，今日有 1 名家住屯門的 23 歲浸會大學女學生，潛伏期去到過帝京酒店、傳染期更曾與朋友去過北角凱悅尚萃酒店。另外不明個案包括 1 名住葵盛西村的 76 歲退休男子和 44 歲居於荃灣的男子。其他 15宗單為輸入個案。

張竹君又公布 5 宗由運輸署轉介的初步確診個案，包括 1 名無障礙巴士司機和 3 名的士司機。由於他們因工作關係會去不同地區，當中存在傳播風險，情況令人擔心。

張竹君引述港大分析指，10 月中後的確診個案如梅窩 staycation 群組，基因排序顯示為全新的病毒株，需再做分析研究。她又補充，在將軍澳和東涌的個案病毒株跟前者相若，因此認為新病毒秼已在社區散發。

之前政府已表示，或會加強規管 Staycation 活動，現今再有相關確診，可能進一步影響酒店業界生計。

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撰文 : 張文啟

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