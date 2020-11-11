職場上，做錯事向同事道歉乃平常事。但遇上一個明明做錯事的同事，但說出口的抱歉，卻無法感受到他想改善或修正的誠意，反而讓人更憤怒。

正確的道歉，理應可以安撫自己和對方的情緒，並重新建立信任關係，但如果脫口而出的是「錯誤」，聽起來只會像藉口和狡辯，加深誤會或傷害，完全不能修復錯誤或彌補關係。因此，《Psychology Today》提醒，道歉時應避開以下 6 種不當說法，對方才有辦法接收到你的歉意：

《局長會客室》，本周四與局長對話！

（1）「我只是忘記了……」的最小化道歉

許多人真的遇到紙包不著火、難以收拾的局面時，會回過頭說「我只是忘記做了哪個步驟。」、「我那天剛好沒跟經理提到。」或許你確實只遺漏了一個小細節，但這樣說和聽起來就是想一語帶過自己的錯誤，急著找藉口，而沒有善後的誠意。

（2）「你知道我不是有意……」正當化道歉

很多只流於口頭道歉、心裏卻覺得自己沒有錯的人，經常會說「你知道我不會傷害你。」、「我怎麼可能會有那個意思。」試圖把責任推卸，反而是指責對方「想太多」、「太敏感」，才會覺得被冒犯。另外一種類似的錯誤說法，則是「我很遺憾你這麼想……」，同樣是怪罪他人，且遺憾和抱歉，是兩種不同的情緒，不應混為一談。

遭惡意批評・遇上軟皮蛇？善用說話技巧反擊職場乞人憎行為【見下頁】

▲ 道歉時說出「我只是忘記做了哪個步驟。」、「我那天剛好沒跟經理提到。」，這樣說讓對方認為你想一語帶過自己的錯誤，急著找藉口，而沒有善後的誠意。

（3）「如果我和你道歉，你一定要原諒我……」的條件式道歉

道歉只是手段，重點是想要交換其他結果。這種接近「情緒勒索」的道歉，容易為對方造成壓力，更別說能感受到真心誠意，即使你希望對方可以諒解自己，也不要開出這種條件。

（4）「我想我應該跟你說聲道歉……」的假裝道歉

有時候對不起很難說出口，所以會像這樣「過度婉轉」地提出來，或說「ＸＸＸ 認為我要來找你道歉。」也許你真心想表現愧疚，只是不善表達，可是當對方聽到這些話時，只會覺得你是被迫或假裝和解，其實一點都不認為自己做錯事。

3 種會議桌格局要留神 跟上司開會坐位的「藝術」【見下頁】

▲ 憤怒道歉只會令局面會失控，容易造成衝突。

（5）「對不起，但大家都能理解……」自以為真誠的道歉

這是典型不願承認錯誤的說法，會在最後補上一槍，如：「但我只是說出真心話」、「是你先開始不理性的」，即使這些狀況確實存在，卻會加深最一開始的傷害，應該選擇另在其他更適合的場合溝通。

（6）「好、好我道歉，你還想怎樣？」的憤怒道歉

只想晦氣地說對不起，對方自然不會領情，這時候局面經常會失控，容易造成衝突。

究竟要怎樣說出有效的道歉呢？從以上錯誤手法就能反推出來，道歉時不要輕描淡寫帶過錯誤，也別附帶條件。此外，別以為說完對不起，怨氣就會一筆勾銷，最好可以向對方提出具體承諾，並釋出想跟對方一同找出解決方法的態度。

誰最愛加班？研究：中國工時最長・韓國主管最「爆肝」【見下頁】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：The JConnelly Blog、pexels