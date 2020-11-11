【迎戰雙十一】1111元飢餓行銷？港商趁雙十一「抽水」促銷

雙十一購物節本來是中國內地商家找生意之事，但香港有公司想搭順風車借此「節日氣氛」促銷一下，如有藝術共融空間及代購平台舉辦促銷活動應一下節。

在港台設分店的藝術共融空間 Studio 83 ，藉著雙十一在其 Facebook 專頁推出優惠報名套餐供學員報名有關課程，11 月 11 日 23 時 59 分前報名，均以優惠價港幣 1,111 元報名參加 6 堂、原價每堂 400 元的藝術創作課程；公司推廣網頁還加上倒數計時鐘大玩「飢餓行銷」，促銷成效未知但已賺了 noise。

《局長會客室》，本周四與局長對話！

【迎戰雙11】內地靠雙十一追落後？PWC：香港零售業疫情下加速數碼轉型​​​​​​【見下頁】​

【疫情雙十一】天貓雙11內地消費者支持國貨？調查：「報復式消費」會遠離美國品牌​​​​​​【見下頁】​

另外，本港網上代購平台 Fun fun Shop 定期舉辦直播活動，在雙十一的今晚晚 9 時半開「直播‧買」送大禮活動，其中泰國、日本、台灣及韓國商品。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：studio83.com.hk、 Fun Fun Shop facebook、Pexels