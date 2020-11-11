【女士心痛】疫情拖累收入大跌3分2！Furla美國子公司申請破產保護關直銷店轉網銷

奢侈品牌在新冠肺炎疫情下業績未如理想，而意大利皮具品牌 Furla 美國子公司已向法庭申請破產保護。Furla 在美國地區的生意未如理想，其室在今年前三季營業額同比大跌 67%。公司計劃關閉美國 4 間直營店，並專注發展電子商貿和代理銷售。

截止 2019 年 12 月 31 日，Furla 全年銷售額錄得 5.02 億歐元，其中美國公司銷售佔比為 7%。但受到新冠疫情和政府封城措施影響，Furla 美國今年前三季度 營業額 同比大跌 67%。 美國市場直營店和代理渠道業績暴跌是 Furla 美國申請破產保護程序的主因，跟品牌合作的百貨公司 Neiman Marcus 和 Century 21 等紛紛進入破產程序。

《局長會客室》，本周四與局長對話！



賣滑板車變市值78億潮牌！細數Supreme史上最貴10件產品二手價【見下頁】

潮牌「中年危機」？傳 Superdry 撤出台灣關過百實體店 【見下頁】

雖然 Furla 美國申請破產保護， 但品牌並不會退出美國市場。Furla 美國計劃關閉 4 間直營店，並將紐約第五大道上的品牌旗艦店保留。同時，Furla 美國將繼續與百貨公司建立經銷夥伴關係，如奢侈品百貨公司 Saks Fifth Avenue 和 Bloomingdale's。

Furla 在中國市場的表現一直未如理想，去年品牌在亞太區的銷量佔全球 27.6%，其中 24.9% 銷量來自日本市場。香港市場方面， Furla 在 2013 年跟香港利豐集團成立合資公司，由後者代理 Furla 在華業務。直到 2018 年，Furla 跟香港利豐結束合作關係，取回公司在大中華地區零售渠道的控制權。

香港日本通關無期零售名牌接連倒下 高島屋新宿免稅店結業【見下頁】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：SHOPSinHK、Furla