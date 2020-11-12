【疫市營商】香港市集疫情回歸　咖啡店盼加強合作「造大個市」

全球新冠肺炎疫情令實體展覽、演唱會以至市集，延期、移師網上，甚或直接取消。不過，太古坊糖廠街市集無懼疫情，再次積極推廣建康和可持續發展綠色生活，11 月至 12 月「咖啡節」主題市集，攤檔提供早午市餐、咖啡及綠色產品舉辦至明年 2 月。有參展公司表示，希望藉參加公開商業活動加強宣傳和同行合作，化危為機。

現場攤檔之一的 All About Coffee 是咖啡推廣和介紹平台，去年 4 月開始營運，定期舉辦工作坊及咖聚等活動，並曾跟咖啡室及企業合作於商場舉辦市集。今次該公司聯同 Favilla Cafe、Urben Coffee Roaster、Cafe REVOL 及 Mandy Mok 等咖啡室合作參加糖廠街市集，會製作限定版咖啡，並提供環保咖啡商品及咖啡豆套裝。

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▲ All about coffee 與 4 間咖啡店合作參與糖廠街市集

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All About Coffee 負責人 Petal Wah 透露，今次糖廠街市集因新冠肺炎疫情主辦單位太古地產沒有向攤檔收取租金，人力支援、支付結算（Payment settlement）及供電等開支則跟合作的咖啡店分擔，而每星期轉換一間咖啡店作推廣。她又稱，一直跟合作咖啡店保持緊密聯繫，因咖啡小店缺資源宣傳，故公司定期舉辦推廣咖啡文化活動或市集，他們也會參與。

Patal 又指，雖然限聚令影響經營，但有危必有機，對咖啡店來說是機會，透過市集認識和咖啡店與咖啡愛好者，年底將於銅鑼灣崇光百貨（Sogo）舉辦市集。她期望未來公司可代理其他咖啡產品，以及跟更多咖啡店合作「造大個市」。

▲ All About Coffee曾在商場舉辦咖啡市集

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新冠肺炎疫情緩和令香港市集似乎有點「起色」，但轉向海外舉辦市集情況不一，英格蘭巴庫（Bath）的 Bath Christmas Market 聖誕市集因應疫情轉到網上，當地市集包括節日食檔、衣衫手飾、珍寶、家品園藝、建康和美容等，倫敦的 Hyde Park Winter Wonderland 市集今年不辦市集；另外，位於伯明翰的 Frankfurt Christmas Market 則直接取消舉辦今年市集。

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