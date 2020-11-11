【附購買詳情】3M 醫用口罩重現江湖! 泰國製造售 $70/50個起

▲ 3M 醫用口罩

在疫情高峰期炒到癲的 3M 醫用口罩盒裝，近來重出江湖。在不少地方皆有發售。



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此 3M 醫用口罩為 50 個盒裝，支援 Type II 規格，PFE>99%/BFE>98%，而且 Splash resistant 都有 80mm Hg。此 3M 口罩也是泰國製造，可能更能給予用戶信心!

此口罩近日在教協的專賣之店有售，售價為 $70 盒。但由於需要會員才可進入購買，加上貨源不多，買家或難以購買。不過東興藥房最近亦有此 3M 醫用口罩賣，售價雖要 $90，但勝在有現貨，而且方便購買。

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▲ 3M 醫用口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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