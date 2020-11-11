【3E 99%】日本製 KOWA 三次元口罩 現貨售$98/30個

國城大藥房表示，日本製 KOWA 三次元口罩已到貨。



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店方表示， KOWA 三次元口罩已少量到貨，口罩為日本製造，提供 VFE,PFE,BFE>99% 規格，175mm (成人款)，亦十分透氣舒服。現時店方以 $98/30個發售，十分抵用!每人只限一盒，不設留貨。

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▲ 日本製 KOWA 三次元口罩

地址:沙田好運中心L3,30A號鋪 查詢:2696 5088

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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