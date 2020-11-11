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旅遊氣泡・免隔離難救航空業？調查：逾8成飛行常客不願恢復旅行習慣

業界頭條 13:54 2020/11/11

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新冠肺炎疫情影響各國經濟，早前有國家提出「旅遊氣泡」以振興當地經濟。雖然政策有利各國人士往來，但有調查指出，全球有多達 83％ 的飛行常客，不願恢復原來的旅行習慣。

英國衛星通訊公司「國際海事衛星組織」（Inmarsat）對約 1 萬名飛行常客進行調查，在新冠肺炎疫情未消退之際，全球有 83％ 飛行旅客不願採原來的旅行習慣，有 31％ 的旅客會減少搭飛機。亞太地區則只有超過 1/4 旅客表示，有足夠的信心在 6 個月內再次以飛行方式旅遊。

《局長會客室》本周四與局長對話！

內地港人入境豁免14日隔離 上水藥妝店：始終要內地遊客全面來港才有用見下頁

難以預計的邊境關閉措施，以及不同國家/地區的防疫措施，也讓旅客傾向減少旅行次數

設非接觸式設施 增加旅客信心

調查又發現，不願以飛行方式旅行的人，大多擔心感染導致旅行意慾減低。但飛機提供非接觸式餐飲預訂服務和以面部識別技術提供機上娛樂，有可能讓旅客較願意旅行。此外，難以預計的邊境關閉措施，以及不同國家/地區的防疫措施，也讓旅客傾向減少旅行次數。

Inmarsat 全球銷售副總裁 Chris Rogerson 表示，人們已經待在家中一段時間，已經習慣以數碼方式做生意。隨著人們習慣以數碼化的方式互動，商務旅行也隨之減少，航空公司將也要適應這個趨勢。

台灣料明年第4季解封 觀光局：瞄準港澳・日本・南韓 5 大入境旅遊市場見下頁

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Photo：Pexels

撰文 : 廖淑瑩

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