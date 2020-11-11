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【入境有望？】傳日本政府讓海外觀眾入境觀賞奧運 免14日隔離．准搭公共交通工具

業界頭條 12:05 2020/11/11

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2020東京奧運暫定於明年 7 月舉行，海外人士有望入境！日本《共同社》引述消息指，當局正考慮讓海外觀眾入場觀賽，同時豁免入境後必須隔離 14 日的防疫措施，並容許觀眾乘搭公共交通工具。

報道指，東京政府雖然仍未決定是否允許海外觀眾參加明年舉行的東京奧運。但若獲得批准，當局仍會採取多項防疫措施，例如海外觀眾出發前需進行多次新冠病毒測試並呈陰性，入境日本後亦會追蹤其健康情況。

《局長會客室》本周四與局長對話！

傳11月中入境日本不足3日免隔離!  中、韓、台等多地有份見下頁

消息指，日本政府考慮讓海外觀眾入場觀賽，同時豁免入境後必須隔離14日的防疫措施

東奧延辦住宿預訂取消 Airbnb轉辦網上奧運體驗活動救收入見下頁

日本現時與新加坡、南韓、越南達成協議，開放停留時間為 1 個月，為兩國之間互相開放，而條件與「超短期居留」相同，可豁免 14 日居家隔離。至於中長期居留方面，主要對象為駐外人員，入境人士必須居家隔離 14 日，開放的國家包括台灣、南韓、泰國、越南等 10 個國家及地區。

終於有望去東京倒數奧運？

《鬼滅之刃》疫東京奧運情下開畫票房創新高 「聖地巡遊」帶旺日本旅遊經濟見下頁

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Photo：SHUTTERSTOCK、Foreign Brief、何志衡

撰文 : 廖淑瑩

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