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【回港易】內地港人入境豁免14日隔離 上水藥妝店：始終要內地遊客全面來港才有用

業界頭條 11:05 2020/11/11

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食物及衞生局局長陳肇始表示，政府將於今月 23 日起豁免內地港人返港後 14 日強制隔離，計劃設有名額。有上水藥妝店東主指，樂見政府行出第一步，但認為長遠應讓內地旅客來港才對生意有幫助。

政府今早公布「回港易」計劃，身處廣東省及澳門的港人持有兩地認可的新型冠狀病毒陰性檢測結果下，經陸路口岸抵港可豁免 14 日強制隔離。計劃初期設有配額制度，當中深圳灣口岸每日預約名額為 3,000 個，而港珠澳大橋口岸名額為 2,000 個。「回港易」下周三（11月18日）開放預約，每個星期三提供下星期的配額。

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藥妝店負責人預期措施實施後，店舖生意雖然未必會即時回升，但上水街頭「起碼有返啲人氣」

藥妝店﹕內地遊客來港才有用

同福藥妝店負責人張先生表示，雖然政府暫時只讓身處內地的港人回港，但樂見政府行出第一步。張先生預期措施實施後，店舖生意雖然未必會即時回升，但上水街頭「起碼有返啲人氣」，相信不少藥妝店會恢復營業。長遠來說，張先生希望政府能夠盡快讓內地遊客來港，他指上水不少店舖都是靠內地遊客「搵食」，惟讓他們來港才對生意有幫助。

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Photo﹕Guang ishendoui Faei

撰文 : 廖淑瑩

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