【一盒齊 5 色】愛的家紫紅五色 V99 成人Level 3口罩 售$118/50個

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卓悅表示，愛的家紫紅五色 V99 成人Level 3口罩已到店發售。
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今次廠方推出的口罩，採用最新的 160mm 尺寸，最適合女士使用。而且它有共 5 種紫紅顏色，而且更是 Level 3 水平。口罩每 5 個獨立包裝。
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愛的家口罩規格
-香港製造
-BFE 99% PFE 99%
-EN14683 TYPE IIR
-美國標準 ASTM Level 3
-5種顏色：蜜桃粉紅、薰衣草、夢幻紫、BB粉、胭脂紅
-尺寸：160 x 95 mm (+/-5mm)
-50個
售價:118
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《局長會客室》，本周四，與局長對話 https://fb.me/e/1FrKmUSLb
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟