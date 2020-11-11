【一盒齊 5 色】愛的家紫紅五色 V99 成人Level 3口罩 售$118/50個

卓悅表示，愛的家紫紅五色 V99 成人Level 3口罩已到店發售。



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今次廠方推出的口罩，採用最新的 160mm 尺寸，最適合女士使用。而且它有共 5 種紫紅顏色，而且更是 Level 3 水平。口罩每 5 個獨立包裝。

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愛的家口罩規格

-香港製造

-BFE 99% PFE 99%

-EN14683 TYPE IIR

-美國標準 ASTM Level 3

-5種顏色：蜜桃粉紅、薰衣草、夢幻紫、BB粉、胭脂紅

-尺寸：160 x 95 mm (+/-5mm)

-50個



售價:118

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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