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【一盒齊 5 色】愛的家紫紅五色 V99 成人Level 3口罩 售$118/50個

行內熱話 04:09 2020/11/11

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卓悅表示，愛的家紫紅五色 V99 成人Level 3口罩已到店發售。
            
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方推出的口罩，採用最新的 160mm 尺寸，最適合女士使用。而且它有共 5 種紫紅顏色，而且更是 Level 3 水平。口罩每 5 個獨立包裝。

其他內容】 【附購買連結】肯納絲 Canuxi 口罩 限時買一部送一! 最平售$30盒/50個 

愛的家口罩規格
-香港製造
-BFE 99% PFE 99%
-EN14683 TYPE IIR
-美國標準 ASTM Level 3
-5種顏色：蜜桃粉紅、薰衣草、夢幻紫、BB粉、胭脂紅
-尺寸：160 x 95 mm (+/-5mm)
-50個

售價:118

其他內容】   Donki 又有正貨賣! 日本製 Medicom Comfort+口罩售$150/50個


  【其他內容】  【突發】Good Mask Level 3 多款口罩加推額外優惠 最多買一送一! 售$40盒/50個起

 《局長會客室》，本周四，與局長對話 https://fb.me/e/1FrKmUSLb

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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