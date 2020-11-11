【附優惠碼】皓淨口罩推 89 折優惠! Level 2 口罩售 $53/50個

香港口罩廠Hygiene Mask 皓淨口罩表示，即時推出雙 11 口罩優惠。



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皓淨口罩今日推出一日限定的優惠，客人只需在下單時於優惠劵代碼一欄輸入優惠碼，即可獲額外 89 折。以最抵用的 Level 2 50 個裝口罩計，售價原為 $118/2盒，89 折後售約 $53盒。

優惠時段: 由11月11日早上00:00開始至11月11日晚上23:59止

優惠碼:hygiene1111

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▲ 皓淨口罩特價





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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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