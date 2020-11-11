【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

▲ 港適•口罩優惠

香港口罩廠港適•口罩表示，即時推出口罩優惠。



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廠方在 Facebook 表示，為感謝大家一直支持，由即時起網上推出買一盒送一盒及包送貨（離島地區不包送貨）（註：不設郵寄及順豐服務）優惠。而且廠方更提供二十萬盒現貨，讓買家買過夠!。

▲ 港適•口罩優惠

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港適•口罩口罩規格

-Level 3

-PFE / BFE 98%

-成人175 x 90 mm

-香港製造





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《局長會客室》，本周四，與局長對話 https://fb.me/e/1FrKmUSLb

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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