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Donki 又有正貨賣! 日本製 Medicom Comfort+口罩售$150/50個

行內熱話 02:23 2020/11/11

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上月驚安之殿堂 DONKI 中環店開張，就曾發售有「三文魚」之稱的 Medicom Comfort+ 口罩。今日將軍澳新店開張，又有三文魚到貨。
          
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

記者昨日率先進入將軍澳新店訪問(詳情按此瀏覽)， 不但有多款貨品和食物，更有多款口罩發售。例如售 $99 的 Hello Kitty 30 個裝口罩，以名最受港人歡迎的 Medicom Comfort+。

由於 Medicom Comfort+ 是橙色口罩，加上有細紋，所以有「三文魚」之稱。Medicom Comfort+ 為成人尺寸，符合歐洲 EN14683:2014 Type II 標準，一盒 50 個。雖然記者採訪時仍未張貼售價，但據了解售價是跟上次中環店發售時一樣為 $150，售價在香港市場上算最平。至於正式的售價和發售安排，以店方最後決定為準。

注意 DONKI 今日早上 10 時才開店，但由於人潮眾多，想成功購入口罩的話，需要靠運氣。

其他內容】   Donki 超搶手口罩到貨! 日本 3E>99% 口罩售 $69.9/50個

 【其他內容】  【突發】Good Mask Level 3 多款口罩加推額外優惠 最多買一送一! 售$40盒/50個起

Medicom Comfort+ 口罩

其他內容】 【附購買連結】肯納絲 Canuxi 口罩 限時買一部送一! 最平售$30盒/50個

DON DON DONKI Monterey Place 店詳情

營業時間：24小時
地址：將軍澳唐俊街23號Monterey Place 1樓107-113, 115-122號舖
開幕日期：2020年11月11日（星期三）上午10時
銷售樓層面積：16,570平方呎
商品種類：零食﹑乾貨及飲品、美容、生活百貨、熟食、夀司及刺身、肉類、水果及蔬菜等商品

 《局長會客室》，本周四，與局長對話 https://fb.me/e/1FrKmUSLb

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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