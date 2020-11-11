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【超方便】中銀推「開戶易」服務 香港手機號碼直接申請內地戶口

行內熱話 00:46 2020/11/11

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現時政府欲促進粵港澳大灣區各城市加速融合發展，好些港人可能在內地開戶方面都遇到困難。中銀香港去年起，已可用內地手機號碼開立內地賬戶，無需親身前往內地，如今在進一步，現時香港市民可透過香港手機號碼申請「開戶易」服務，讓港人在大灣區出遊、就業、居住都更方便。 
          
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申請的手續不複雜，香港市民無需親身前往內地，便可透過香港手機號碼申請「開戶易」服務，客戶帶備香港永久居民身份證和回鄉證，前往中銀分行申請，收到開戶成功的手機短訊通知後，前往指定分行即可啟動賬戶，並以香港或內地電話號碼綁定電子支付應用程式。

用戶可以用手機綁定中銀微信官號查閱資金，並透過中銀手機銀行「開戶易匯款」功能匯款至「開戶易」賬戶，手續費全免。「開戶易」亦容許用戶自行設定在指定週期內，自行定期匯款至「開戶易」賬戶。

中銀香港個人金融及財富管理部陳文表示，中銀香港為首家獲監管機構批准提供見證開立內地賬戶服務的銀行，自「開戶易」服務推出以來，深受市場歡迎，目前成功開立賬戶的人數已超過 10 萬。

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 《局長會客室》，本周四，與局長對話 https://fb.me/e/1FrKmUSLb

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撰文 : 何兆洋

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