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【搶先突入】24 小時營業! Donki 將軍澳店開幕 鄰近住宅區主打家庭客

業界頭條 20:25 2020/11/10

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DON DON Donki Monterey Place 店（將軍澳分店）將於 11 月 11 日開幕！Monterey Place 屬於將軍澳南住宅項目 O’South Coast 澳南海岸旗下商場，從將軍澳港鐵站步行前往，唔算太遠，但留意必經室外路段。Donki 近年不斷在港擴充版圖，將軍澳店已是驚安之殿堂第 5 間分店。
          
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將軍澳Donki 分店以「野餐」為主題，與沿海商場相映成趣。澳南海岸附近皆為住宅區，四周都有天然植物和草地包圍，營造一個休閒輕鬆的生活空間。相信將軍澳 Donki 分店必定會為當地居民帶來一個方便快捷的購物空間。新分店 24 小時營業，佔地約 16,570 平方呎，以「家庭裝」為主打，大賣家庭包裝的產品，如洗頭水、洗面奶等等的日常用品，方便一家大小購物。

分店設試用區，讓客人可以親身試用期間限定的商品。今次大推一次性染髮產品，方便客人下班時可以立刻「換裝」去派對玩樂！提提大家，此商品 12 月才會公開發售，大家有興趣的話不妨去看一看！

小記認為，今次將軍澳店的 Donki 選址非常合適，商場樓下是公園和休憩地方，氣氛舒適溫暖，非常適合一家人週末時逛街。唯一可惜的是，熟食區都比其他分店的空間少，食物選擇也較少。如果大家要以「吃」為主軸，可能就要前往其他分店會較好。

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DON DON DONKI Monterey Place 店詳情

營業時間：24小時

地址：將軍澳唐俊街23號Monterey Place 1樓107-113, 115-122號舖

開幕日期：2020年11月11日（星期三）上午10時

銷售樓層面積：16,570平方呎

商品種類：零食﹑乾貨及飲品、美容、生活百貨、熟食、夀司及刺身、肉類、水果及蔬菜等商品

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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