【附購買連結】Pasion 成人口罩 獨立包裝特價售 $69/50個

香港口罩廠 Pasion 推出雙11優惠，以特價發售 Pasion 成人口罩。



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今次發售的是 Pasion 藍色成人口罩，口罩屬 Level 1 規格，全獨立包裝，售出為 $69。優惠期即時起至 11 月 12 日。

▲ Pasion 成人口罩

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Pasion 口罩規格



-通過 SGS 測試: 微小顆粒及細菌過濾率（PFE & BFE ≥ 95%)

-三重防護，內外層PP無紡布，中層 N95 過濾層

-高透氣度、佩戴有效減少飛沫傳播，過濾空氣中大部分的灰塵

-金屬鼻夾易於調節，貼服鼻樑，周邊位置貼服臉型

-高透氣度、剪裁立體輕巧、鬆緊帶柔軟且彈性良好、佩戴舒適

-獨立包裝、方便攜帶、安全又衛生

-50個一盒



售價:$108

特價:$69

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