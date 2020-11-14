【疫市營商】事事虛擬紮作行業式微？老行尊：本土傳統技藝有市場

曾列入「香港非物質文化遺產」的傳統紮作技藝，承載社會和文化價值，但業界如何看待已步入夕陽的行業？天寶樓扎作創辦人夏中建師傅認為，香港紙紮鋪未必想聘請員工。

「你肯去做都無老闆夠膽請你」

本土手藝得以流傳，全靠子承父業、代代相傳或栽培學徒傳承手藝，香港紙紮鋪為數不多，但主事者也未必想請人。夏中建根據過收學徒經歷坦言：「我夠膽說，你肯去做沒有人夠膽請你！其一，願意聘請的紙紮鋪沒有生意，自然無錢請人；另外，請學徒頭 ３ 個月只能觀望，就算老闆不怕蝕本願意支付最低工資，學徒做一兩件紮作便會嫌悶，不想繼續做下去。」

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▲ 夏中建製作大型花燈曾於 2007 年獲建力士世界大獎（左）；曾為主題公園復活節活動製作紮作品（右）。

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逾 40 年紮作經驗的夏中建集中處理大型紙紮，師承花燈大王之稱梁有錦師溥。他說，火燒祭品屬次等技術，紙紮技術相對複雜技術層面高。夏中建充滿喜悅向記者展示數碼相機紮作作品，他表示：「這個行業是令人開心，大件小件（紮作祭品）的。」至於被問到作品下火爐時看到作品灰飛煙滅時會否心痛，他笑指指：「不燒無飯開啊！」

話說回來，天寶樓曾於油麻地及中環開鋪，後來捨棄皇后大道西，改在西邊街及內地設工場。

▲ 天寶樓扎作的創辦人夏中建，紮作經驗逾40年。

紮作鋪長年無休

新冠肺炎疫情下民間節慶和祭典減少，原定在中環大館展出大型紮作花燈節目要延期。夏中建指：「疫情下節日取消影響較大，現舖頭僅剩下火燒祭品生意，整體營業額約跌 8 成。無辦法，疫情確令市民相對手緊，以往燒 1 至 2 萬元（紮作）沒有所謂，現在燒 1,000 至 2,000 元。」本身這個行業收費不高已是底線，因國內貨故價錢不會太高，不過他透露製作大型紮作花1200元聘請內地繪畫師。

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▲ 小件的紮作祭品也花心思。

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事實上，一年多個節日選用紮作展示節日色彩，夏中建製作花燈同時涵蓋中西文化，包括復活節和聖誕節等。夏中建指：「每年正月十五元宵花燈、清明節、天后誕、復活節、佛誕、盂蘭節、中秋、重陽節及聖誕節等，基本上做這行可以謀生，只是很難再請到新人入行。」

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