【疫市營商】兩電電費明年凍結 食店東主：盼政府能額外津貼電費

新冠肺炎疫情肆虐，香港兩大供電商中電集團（CLP）和港燈宣布凍結明年電費，紓緩商界經營壓力。有食店東主盼政府能額外作出電費津貼。

公和荳品廠董事蘇意霞表示，凍結電費對做生意人當然是好事，繼租金、人工後，電費是食肆最大支出。她解釋：「一間面積 700 至 800 平方呎的食肆，最少要有 5 部兩匹冷氣，上午 7 時開到晚上 11 時，在夏天時我們 1 個月便要交過萬元電費。除了冷氣外，電磁爐之類廚具亦要用電，之前電費調整時大約加了 7 至 8 %，但加上燃料調整費，我記得收到電費單時大約比之前多了 1 、 2 千元，這筆數都頗大。」

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▲ 公和荳品廠位於深水埗，是當地出名食肆。

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蘇意霞坦言，凍結電費效果有限，畢竟商業活動受新冠肺炎疫情影響大大減少，不少人開始習慣在家煮食，連娛樂都慣了不出街，現時中港兩地不通關，就算本地消費復甦，始終會見頂幫助有限，長久下去本土經濟肯會萎縮。她說：「最直接是向商戶提供每月 3 、 4 千元的電費津貼，解決我們的燃眉之急。」

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