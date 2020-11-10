【疫市筍工】HKTVmall 開直播購物台招100位KOL　首先要有這個條件（(附報名連結）

新冠肺炎疫情下本港失業率高企，但仍有本地企業逆市招聘。當中網上購物平台 HKTVmall 將於 HKTVLive 直播購物台，公司現正公開招募直播 KOL，名額 100 位，成功獲聘更可賺取佣金，截止報名日期為 11 月 23 日晚上 11 時 59 分。

成為 HKTVmall 直銷台直播 KOL 要求是：

（1）不限性別及年齡；

（2）Instagram/Facebook/YouTube (單一平台) 粉絲數超過 5,000 會優先考慮；

（3）熟悉產品使用或有出鏡經驗；

（4） 懂看中文及操流利廣東話

《局長會客室》，本周四與局長對話！

報名連結

HKTVmall 會為入選者提供培訓，畢業者會正式加入 HKTVLive 直播購物台直播 KOL 名單。至於直播 KOL 可以推薦所有 HKTVmall 產品，包括超級市場、護理保健、護膚化妝、母嬰育兒、寵物用品、電子電器、家品傢俬、吃喝玩樂、運動旅行、玩具圖書、時尚服飾、保險金融、迪士尼產品。

此外，平台並無設備及場地限制，有一部手機即可做直播，而 KOL 可自行選擇直播時間及推介的產品。

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Photo：HKTVmall