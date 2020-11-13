【疫市營商】興趣變事業創拉丁舞導師培訓平台　校長：教育市場永遠有需求

▲ 兒童教學永遠有市場。

新冠肺炎疫情肆虐，失業率創歷年新高，有拉丁舞學校校長乘勢創辦導師培訓平台，不單助打工仔武裝自己尋求機會，亦為公司擴張、上市做好尋找人才的準備。曾在香港拉丁舞排名第一的鄭卓翹（Kim），退役後在 2007 年創辦拉丁舞學校，2016 年公司與另一拉丁舞學校合併，4 年內發展出 6 間分校，更大量聘請導師任教。

學校計劃未來每年增加兩間至全港十八區各有至少 1 間分校，並打算有上市集資，但發展需要人手，由於欠缺足夠導師，逐萌生創立導師培訓平台的念頭。她說：「合併後我們發現公司要企業化，不可能再以 1 人公司形式運作，如今我和拍檔們專注發展，交由其他導師教跳舞，未來會需要更多導師配合運作。」

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▲ 鄭卓翹（Kim）曾在香港拉丁舞排名第一。

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鄭卓翹笑言，自己在開創拉丁舞學校前亦從事了市場營銷十多年，也是「中途換跑道」，創立導師培訓平台「Career Reboot Academy」(CRA) 希望能夠培訓新一代專長於不同範疇的兒童導師，授予其創業必需知識，讓更多人成功轉型。

目前「Career Reboot Academy」提供的導師培訓除了拉丁舞外，還有唱歌、糖畫、繪畫及皮紋分析等以兒童為對象的體藝項目，由相關學校團體提供課程。鄭卓翹解釋課程以培訓為主，興趣為先，即使沒有接觸過相關項目也可參加。

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▲ 糖畫導師培訓。

課程除了教基本功及教學方法外，也會教授創業必需知識，如取得商業登記、學校牌照及計算營運成本等，表現良好的學員有機會獲提供課程的學校團體聘用，當然也可自行創業，像她般將興趣轉為事業。

鄭卓翹指出，今時今日不少打工仔面對裁員、減薪等問題，不妨借此時勢給自己另一個機會。她坦言，兒童興趣學習導師市場大有可為，由於家長永遠願意花錢栽培小朋友，行業永遠有需求，不愁沒有工作機會。惟做生意必須熟悉行業運作，也要有良好計劃及預算，說：「同一行業有不同崗位，視乎性格、專長，跳舞出色不代表懂得教，跳得不出色也不代表懂不好學生。有人適合做導師，也有人適合做行政管理，最重要找對跑道，事業才能順暢發展。」

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▲ Kim 歡迎不同人士來平台學習新技能，樂見其他人都像她般可以將興趣變成事業。

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