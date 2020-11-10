【附直購連結】破底價! 台灣製造匠心口罩 平售 $50/50個

網店鄰住買 Neigbuy 表示，正發售台灣製造匠心口罩。



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店方指，今日下午 6 時會發售台灣製造匠心口罩，售價為 $50/50片，未從未見的平價。買家購買後，可在指定200 個點自取，免運費。

▲ 台灣製造匠心口罩

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口罩購買連結<<下午 6 時開賣

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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