【疫市直擊】跳繩學校疫情曾停業　轉 Facebook Live 教學「起死回生」

新冠肺炎疫情肆虐，體育訓練相關行業備受打擊，有跳繩學校於疫情裏快速轉型，透過 Zoom 、 Facebook Live 進行網上教學， 不僅大受家長、小朋友接受此安排，學校生意影響不大，更計劃明年透過 Zoom 創下千人同時網上跳繩的健力士世界紀錄。

花式跳繩世界冠軍 Kelvin Man ，於 2007 年他與拍檔在沙田石門創辦跳繩工作室，共有 13 位全職教練。他說：「新冠肺炎疫情期間政府一直不肯定我們是否健身中心，故停業申請資助時卻不像健身中心獲得資助，白白交租數月，幸而有保就業計劃幫補。不過據我所知，很多行家捱不住在疫情期間結業。」

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▲ 香港專業花式跳繩學校創辦人 Kelvin Man 。

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Kelvin 指出，沙田疫情 7 月初爆發，其工作室樓下更有食肆廚師確疹，家長大為緊張，他們即改以 Zoom 網上教學，並為會員提供 1 星期免費課程推廣，暑假期間公司開辦了超過 200 班網上課程。此外，學校在 Facebook 專頁推出網上功課區，小朋友上完網課後拍片上載功課，現時已有超過 300 條片，見證學生成長。

學校每年暑期完結會有實體比賽作為結業禮，今年受新冠肺炎疫情影響，故透過 Facebook Live 、 Zoom，導師在工作室直播，小朋友則在家表演，最後 3 天內做了 4 場網上直播，家長學員普遍接受安排，疫情對學校生意影響輕微。

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▲ 疫情下教學、畢業禮亦靈活轉陣。

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見新冠肺炎疫情稍為穩定，9 月已重新開辦實體班，雖然參加人數較之前少近 3 成，但仍然處之泰然。Kelvin 解釋：「我們永遠都會 prepare for the worst，估計這一兩個月可能爆發第四波疫情，故先讓小朋友習慣拍片上載功課，到時就算因疫情轉差要再轉網上教學也更方便。」

Kelvin 續稱，正計劃打破健力士世界紀錄，集合近千人同時間透過 Zoom 一齊跳繩：「讓大家知道網上做運動也可以創造不同價值，既能學到技能，學懂的繼續可以進步，活動會在 12 月開始籌備，預計 1、2月實行。」

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