「雙十一」被視為全球最大規模的年度網上購物盛事，而今年的「雙十一」更在新冠肺炎疫情下舉行。顧問機構羅兵咸永道（PWC）指，即使受到疫情衝擊，預計內地網上銷售額仍能保持增長，疫情亦促使香港零售業重新審視傳統購物節的業務策略。

料出現「報復式」消費

受新冠肺炎疫情影響，中國內地零售業銷售額在今年前 3 個季度同比下跌 7.2%，但其中第三季增長 0.9%，為季度內增速年內首次轉正；相比之下，網上零售市場形勢持續向好，前三季內地網上零售額同比增長 9.7%。因此，無論是消費者或是商家都對今年「雙十一」寄予厚望，天貓更將「雙十一」分為兩個售賣期，更有利於消費者和商家參與。

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▲ 羅兵咸永道預計，內地在疫情下網上銷售仍能保持增長

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本地零售業改變銷售模式

羅兵咸永道亞太區、中國內地及香港消費市場行業主管合夥人鄭煥然認為，因新冠肺炎疫情爆發，赴港旅遊陷入停滯、零售銷售大受打擊，迫使香港零售業加速數碼轉型。疫情促使香港零售業重新審視傳統購物節，並啟發香港零售商善用網上平台拓展其電子商貿業務及銷售，通過增設網上購物節、與跨境電貿平台合作、直播帶貨等新策略，尋求把品牌及產品推廣到本地及大灣區等內地地區，以刺激香港零售業復甦。

▲ 疫情令訪港旅客大減，迫使香港零售業加速數碼化轉型

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Photo：阿里足跡