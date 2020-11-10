【SME學堂】賣滑板車變市值78億潮牌！細數Supreme史上最貴10件產品二手價

美國時裝品牌集團 VF Corp 計劃以超過 21 億美元收購潮流服裝品牌 Supreme。這個風靡全球的街頭品牌最初以滑板車起家，其後更跟多個時裝品牌合作，品牌每次推出聯乘產品必定引起搶購潮，以下 10 件被譽為「史上最貴」的 Supreme 產品，隨時比股票更保值！



（1）Supreme x The North Face Leopard Nuptse



轉售價格：2,800 英鎊（約港幣 28,628 元；市場價格隨時可變）

Supreme 與 The North Face 每季推出的產品售價高於 The North Face 本身品牌的定價。2011 年 Supreme 與 The North Face 聯乘推出的豹紋限定系列 Nuptse ，二手轉售市場價卻是出奇的高。目前二手轉賣市場價為 2,800 英鎊，部分粉絲猜測這款聯乘配色的超高炒賣價的緣由之一，是來自加拿大饒舌歌手 Drake 的加持。

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▲ 加拿大饒舌歌手Drake曾在MV中穿上豹紋限定系列Nuptse

（2）Supreme x Everlast Punch Bag



轉售價格：3,000 英鎊（約港幣 30,672 元；市場價格隨時可變）



Supreme 每季跟藝術家合作的服裝單品受 fans 歡迎， 而 Supreme 本身與其他品牌聯乘的配件單品同樣也是備受矚目的焦點。例如 Supreme 曾與拳擊運動品牌 Everlast 展開多次聯乘， 當中 Supreme x Everlast 拳擊沙袋可以說是最昂貴的配件單品之一，當前市場售價為 3,000 英鎊。

（3）Supreme Sopranos Box Logo



轉售價值：3,000 英鎊（約港幣 30,672 元；市場價格隨時可變）



《人在江湖》(The Sopranos) 被譽為是 90 年代美國收視最好的電視劇之一。Supreme 只需稍微改動一下，將 Supreme Box Logo 中的 「r」 改為手槍。這個 Box Logo 就成為 Supreme 有史以來最令人嚮往的單品之一，目前的二手轉賣市場價為 3,000 英鎊。

（4）Supreme x Coleman Mini-Bike



轉售價格：3,000 英鎊（約港幣 30,672 元；市場價格隨時可變）



Supreme 所推出的單品配件絕對是在二手市場中升值最快的系列之一。品牌與 Coleman 合作推出迷你電單車，因其極少的發售量，以及 Supreme 的 Box Logo 所致，令產品在二手市場炒賣價不斷上升。

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（5）Supreme "Sample" Box Logo

轉售價格：目前無法估值



Supreme "Sample" Box Logo 從未正式被 Supreme 推出發售。圖中的 Box Logo 設計樣式是選用經典大紅 Box Logo 作為原型設計基底，再用黑色馬克筆擦拭，看似刮傷的設計款式，這款 Box Logo 未曾正式發售，所以目前市場價值難以確定。

（6）Supreme x Damien Hirst Skate Decks



轉售價格：6,000 英鎊（約港幣 61,345 元；市場價格隨時可變）



英國知名藝術家 Damien Hirst 已多次跟 Supreme 合作。除了他利用品牌創造的 Box Logo 標誌 T恤外，他還創造了一系列有相同圖案的滑板，目前整套滑板在 eBay 上出售價格約為 6,000 英鎊。

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(7) Supreme x Molodkin Sample Box Logo



轉售價格：當前無法估值



2003 年， Supreme 與 Molodkin 合作推出多種顏色的 Supreme Box Logo Tee ，當中幾件樣版 T恤也被曝光。其中一個是藍色紅色設計，背面有特朗普的負面曝光圖像。這款 T恤未發售便引起了 Supreme 粉絲的注意，後來又因特朗普當選成為現任美國總統，導致這款單品的市場售價目前難以估計。

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（8）Supreme x Fender Stratocaster



轉售價格：7,000 英鎊（約港幣 71,570 元；市場價格隨時可變）



2018 年 Supreme 跟傳奇結他品牌 Fender 首次合作，結他以純白色作基底配色。這支 Supreme x Fender 聯乘結他原來售價已接近 2,000 英鎊，因發售數量稀少，導致結他後期在二手市場價已飆升至 7,000 英鎊。



（9）Supreme Louis Vuitton Bootleg Skate Decks



轉售價格：9,000 英鎊 （約港幣 92,018 元；市場價格隨時可變）



在 2017 年 Supreme 與 Louis Vuitton 合作之前，品牌在 2000 年製作了 3 款「盜版」滑板套裝，顯然 Supreme 對 Louis Vuitton 的趣味惡搞，且跟此系列相關的 Box Logo Tee 也隨之發布。惡搞產品在時尚界快速流傳， Louis Vuitton 得知此事後，警告 Supreme 下架所有跟 Louis Vuitton 相關的 logo 印花單品，因而令惡搞系列產品在二手市場的價格大升。





（10）Supreme x Louis Vuitton Trunk



轉售價格：7,000 英鎊（約港幣 71,570 元；市場價格隨時可變）



Supreme 跟 Louis Vuitton 合作推出的箱子 Trunk 是現今為止售價最昂貴的 Supreme 單品，零售價約為 6 萬英鎊，而且限量發售。

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