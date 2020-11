【SME學堂】賣滑板車變市值78億潮牌！細數Supreme史上最貴10件產品二手價

美國時裝品牌集團 VF Corp 計劃以超過 21 億美元收購潮流服裝品牌 Supreme。這個風靡全球的街頭品牌最初以滑板車起家,其後更跟多個時裝品牌合作,品牌每次推出聯乘產品必定引起搶購潮,以下 10 件被譽為「史上最貴」的 Supreme 產品,隨時比股票更保值!



(1)Supreme x The North Face Leopard Nuptse



轉售價格:2,800 英鎊(約港幣 28,628 元;市場價格隨時可變)

Supreme 與 The North Face 每季推出的產品售價高於 The North Face 本身品牌的定價。2011 年 Supreme 與 The North Face 聯乘推出的豹紋限定系列 Nuptse ,二手轉售市場價卻是出奇的高。目前二手轉賣市場價為 2,800 英鎊,部分粉絲猜測這款聯乘配色的超高炒賣價的緣由之一,是來自加拿大饒舌歌手 Drake 的加持。

▲ 加拿大饒舌歌手Drake曾在MV中穿上豹紋限定系列Nuptse

(2)Supreme x Everlast Punch Bag



轉售價格:3,000 英鎊(約港幣 30,672 元;市場價格隨時可變)



Supreme 每季跟藝術家合作的服裝單品受 fans 歡迎, 而 Supreme 本身與其他品牌聯乘的配件單品同樣也是備受矚目的焦點。例如 Supreme 曾與拳擊運動品牌 Everlast 展開多次聯乘, 當中 Supreme x Everlast 拳擊沙袋可以說是最昂貴的配件單品之一,當前市場售價為 3,000 英鎊。

(3)Supreme Sopranos Box Logo



轉售價值:3,000 英鎊(約港幣 30,672 元;市場價格隨時可變)



《人在江湖》(The Sopranos) 被譽為是 90 年代美國收視最好的電視劇之一。Supreme 只需稍微改動一下,將 Supreme Box Logo 中的 「r」 改為手槍。這個 Box Logo 就成為 Supreme 有史以來最令人嚮往的單品之一,目前的二手轉賣市場價為 3,000 英鎊。

(4)Supreme x Coleman Mini-Bike



轉售價格:3,000 英鎊(約港幣 30,672 元;市場價格隨時可變)



Supreme 所推出的單品配件絕對是在二手市場中升值最快的系列之一。品牌與 Coleman 合作推出迷你電單車,因其極少的發售量,以及 Supreme 的 Box Logo 所致,令產品在二手市場炒賣價不斷上升。

(5)Supreme "Sample" Box Logo

轉售價格:目前無法估值



Supreme "Sample" Box Logo 從未正式被 Supreme 推出發售。圖中的 Box Logo 設計樣式是選用經典大紅 Box Logo 作為原型設計基底,再用黑色馬克筆擦拭,看似刮傷的設計款式,這款 Box Logo 未曾正式發售,所以目前市場價值難以確定。

(6)Supreme x Damien Hirst Skate Decks



轉售價格:6,000 英鎊(約港幣 61,345 元;市場價格隨時可變)



英國知名藝術家 Damien Hirst 已多次跟 Supreme 合作。除了他利用品牌創造的 Box Logo 標誌 T恤外,他還創造了一系列有相同圖案的滑板,目前整套滑板在 eBay 上出售價格約為 6,000 英鎊。

(7) Supreme x Molodkin Sample Box Logo



轉售價格:當前無法估值



2003 年, Supreme 與 Molodkin 合作推出多種顏色的 Supreme Box Logo Tee ,當中幾件樣版 T恤也被曝光。其中一個是藍色紅色設計,背面有特朗普的負面曝光圖像。這款 T恤未發售便引起了 Supreme 粉絲的注意,後來又因特朗普當選成為現任美國總統,導致這款單品的市場售價目前難以估計。

(8)Supreme x Fender Stratocaster



轉售價格:7,000 英鎊(約港幣 71,570 元;市場價格隨時可變)



2018 年 Supreme 跟傳奇結他品牌 Fender 首次合作,結他以純白色作基底配色。這支 Supreme x Fender 聯乘結他原來售價已接近 2,000 英鎊,因發售數量稀少,導致結他後期在二手市場價已飆升至 7,000 英鎊。



(9)Supreme Louis Vuitton Bootleg Skate Decks



轉售價格:9,000 英鎊 (約港幣 92,018 元;市場價格隨時可變)



在 2017 年 Supreme 與 Louis Vuitton 合作之前,品牌在 2000 年製作了 3 款「盜版」滑板套裝,顯然 Supreme 對 Louis Vuitton 的趣味惡搞,且跟此系列相關的 Box Logo Tee 也隨之發布。惡搞產品在時尚界快速流傳, Louis Vuitton 得知此事後,警告 Supreme 下架所有跟 Louis Vuitton 相關的 logo 印花單品,因而令惡搞系列產品在二手市場的價格大升。





(10)Supreme x Louis Vuitton Trunk



轉售價格:7,000 英鎊(約港幣 71,570 元;市場價格隨時可變)



Supreme 跟 Louis Vuitton 合作推出的箱子 Trunk 是現今為止售價最昂貴的 Supreme 單品,零售價約為 6 萬英鎊,而且限量發售。

Photo﹕Ttschersich@Twitter、YouTube、deadstock store、Hypebeast