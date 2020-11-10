【疫市營商】受惠輝瑞新冠疫苗商機 「行業贏家」不止一個？

美國製藥商輝瑞（Pfizer）和德國生物技術公司 BioNTech 昨日（9 日）宣布新冠肺炎疫苗臨床數據發現具有高達 9 成保護效力，消息一出令多個行業業務受惠，當中這個行業更成為「疫苗商機」下的潛在贏家。

輝瑞及 BioNTech 表示，若新冠肺炎疫苗最終順利批准生產， 預計 2020 年將能供應全球高達 5,000 萬劑疫苗，到 2021 年將增至 13 億劑。不過，疫苗需要在零下 70 度的環境運輸及保管，意味著未來幾年疫苗運送到各地可能會提高冷凍與運輸的需求。

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專營冷凍運輸和疫苗分銷的 Blueye，其執行長 Jean-Pierre Emond 早前接受外媒訪問時表示，未來疫苗運輸情況、特別是輝瑞和 BioNTech 所提出的零下 70 度至零下 80 度的冷藏溫度需求， 將驅使冷凍供應鏈需跟隨並升級相關特殊低溫設備，以取到疫苗運輸的訂單。以往一般雪櫃中的溫度設置大約為攝氏負 20 度，而初期新冠肺炎疫苗運輸需作特殊處理，而攝氏負 78 度的乾冰（固態二氧化碳） 較乎合配送溫度區間。

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▲ 為運輸業者提供冷藏技術設備與方案的英格索蘭 (Trane Technologies)

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疫苗面世 冷凍物流業受惠

當中專門為運輸業者提供冷藏技術設備與方案的英格索蘭（Trane Technologies）和開利（Carrier Global），兩間企業皆具備冷鏈供應鏈專業知識，以及乾冰技術與運輸的整合能力。至於國際物流業公司聯合包裹（UPS）和聯邦快遞（FedEx），兩家公司均有提供醫療貨物的運輸服務，且他們在新冠肺炎疫情期間受惠於網上定單增多，其中聯邦快遞上季純利增加 67%至 12.5 億美元。

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Photo：Trane Technologies、pexels