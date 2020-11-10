【迎戰雙11】上網帶貨改革美妝業 SHISEIDO高層變「直播達人」產品 2 分鐘售罄

不少品牌會用網紅進行直播帶貨，但日本化妝品品牌資生堂（SHISEIDO）就在中國直播市場中殺出新血路，在「雙 11」購物節中由品牌高層進行直播帶貨，有望增加銷售額。

近年資生堂的化粧品銷售額疲弱，預計 2020 年度將出現超過 200 億日圓（約港幣 14.77 億元）虧損，因此品牌率先在中國採用高層人員直播帶貨的新模式。資生堂首次讓旗下化妝品牌 Maquillage 負責人直播帶貨。品牌去年在「雙11」準備近 2.5 萬件主力商品，僅 2 分鐘便售罄，今年打算大幅增加產品數量應市。

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學習美國新興品牌銷售模式

資生堂用高層人員進行直播帶貨的模式，是受到美國新興化妝品企業 Drunk Elephant 的啟發。公司創辦人每個星期日會在網上解答商品相關的問題，跟消費者直接溝通。公司成立 8 年，銷售額超過港幣 7.38 億元，在 Instagram 上的粉絲超過 100 萬人。資生堂為了跟上直播帶貨的潮流，在去年將 Drunk Elephant 收購。

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▲ 資生堂去年收購美國新興化妝品企業Drunk Elephant

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據中國艾瑞諮詢（iResearch）預測，2020 年中國直播帶貨市場規模將超過 1 萬億元人民幣，為 2019 年的 2 倍以上，在電子商貿市場中佔比達到 1 成。資生堂在中國市場主打護膚品和化妝品，去年品牌的市場規模為 433 億美元，在 5 年間擴大近 7 成。

中國市場在資生堂銷售額中所佔比重去年為 19％，比 3 年前增加 5%。雖然受中美貿易戰等影響，品牌近年銷售增長放緩，但已人口不斷減少的日本國內市場理想；跟持續虧損的歐美市場相比，中國市場更能確保盈利。

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Photo：SHISEIDO、ButterBoom、Allure