  • 24°C
香港時間 : 20201110日 (二) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【迎戰雙11】上網帶貨改革美妝業 SHISEIDO高層變「直播達人」產品 2 分鐘售罄

商管策略 13:57 2020/11/10

分享：

不少品牌會用網紅進行直播帶貨，但日本化妝品品牌資生堂（SHISEIDO）就在中國直播市場中殺出新血路，在「雙 11」購物節中由品牌高層進行直播帶貨，有望增加銷售額。

近年資生堂的化粧品銷售額疲弱，預計 2020 年度將出現超過 200 億日圓（約港幣 14.77 億元）虧損，因此品牌率先在中國採用高層人員直播帶貨的新模式。資生堂首次讓旗下化妝品牌 Maquillage 負責人直播帶貨。品牌去年在「雙11」準備近 2.5 萬件主力商品，僅 2 分鐘便售罄，今年打算大幅增加產品數量應市。

天貓雙11內地消費者支持國貨？調查：「報復式消費」會遠離美國品牌見下頁

學習美國新興品牌銷售模式

資生堂用高層人員進行直播帶貨的模式，是受到美國新興化妝品企業 Drunk Elephant 的啟發。公司創辦人每個星期日會在網上解答商品相關的問題，跟消費者直接溝通。公司成立 8 年，銷售額超過港幣 7.38 億元，在 Instagram 上的粉絲超過 100 萬人。資生堂為了跟上直播帶貨的潮流，在去年將 Drunk Elephant 收購。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

資生堂去年收購美國新興化妝品企業Drunk Elephant

池底撈・渠底撈・下海底撈？海底撈1日申請177商標防山寨版品牌見下頁

據中國艾瑞諮詢（iResearch）預測，2020 年中國直播帶貨市場規模將超過 1 萬億元人民幣，為 2019 年的 2 倍以上，在電子商貿市場中佔比達到 1 成。資生堂在中國市場主打護膚品和化妝品，去年品牌的市場規模為 433 億美元，在 5 年間擴大近 7 成。

中國市場在資生堂銷售額中所佔比重去年為 19％，比 3 年前增加 5%。雖然受中美貿易戰等影響，品牌近年銷售增長放緩，但已人口不斷減少的日本國內市場理想；跟持續虧損的歐美市場相比，中國市場更能確保盈利。

各國供應鏈撤出無影響！畢馬威：中國今年有望成世界第1消費大國見下頁

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：SHISEIDO、ButterBoom、Allure

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
2020/11/05
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
【疫市營商】Live Music・外賣直播吸客？食肆第二代老闆：為轉型甚麼也要試
2020/11/09
【疫市營商】Live Music・外賣直播吸客？食肆第二代老闆：為轉型甚麼也要試
數碼轉型 電子商貿 市場拓展 化妝 網紅 貿易戰 雙十一 中美貿易戰

下一篇文章

【香港製造】港產口罩品牌專研耳繩設計望突圍　Hong Kong Mask：顧客要時尚款式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣