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【附購買連結】肯納絲 Canuxi 口罩 限時買一部送一! 最平售$30盒/50個

行內熱話 03:25 2020/11/10

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香港口罩廠肯納絲 Canuxi 亦推出雙 11 優惠。優惠期由即日開始至 11 月 11 日。
      
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方表示，例如為香港醫管局、公立私立醫院及診所使用的肯納絲 Canuxi 成人外科/兒童口罩提供買 1 送 1 優惠，每盒口罩售價低至 $30/50 個。此口罩為 Level 1 水平，中國製造。

肯納絲 Canuxi 口罩優惠

此外，香港製造的 CanuxiPalette 五色Lv3口罩 1 盒，以及寬耳帶成人三層口罩(Type IIR)一盒的套裝則只售 $111。廠方還有其他優惠，詳情可瀏覽官網。優惠期間購滿 $180 可享免運費，未滿 $180 之訂單統一收取 $30 運費。

其他內容】   Donki 超搶手口罩到貨! 日本 Presto 3E>99% 口罩售 $69.9/50個

肯納絲 Canuxi 口罩優惠

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【其他內容】  【突發】Good Mask Level 3 多款口罩加推額外優惠 最多買一送一! 售$40盒/50個起

其他內容】 【附優惠詳情】中衛兒童口罩 屈臣氏售 $11包

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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