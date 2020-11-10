【附購買連結】肯納絲 Canuxi 口罩 限時買一部一! 最平售$30盒/50個

香港口罩廠肯納絲 Canuxi 亦推出雙 11 優惠。優惠期由即日開始至 11 月 11 日。



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廠方表示，例如為香港醫管局、公立私立醫院及診所使用的肯納絲 Canuxi 成人外科/兒童口罩提供買 1 送 1 優惠，每盒口罩售價低至 $30/50 個。此口罩為 Level 1 水平，中國製造。

▲ 肯納絲 Canuxi 口罩優惠

此外，香港製造的 CanuxiPalette 五色Lv3口罩 1 盒，以及寬耳帶成人三層口罩(Type IIR)一盒的套裝則只售 $111。廠方還有其他優惠，詳情可瀏覽官網。優惠期間購滿 $180 可享免運費，未滿 $180 之訂單統一收取 $30 運費。

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▲ 肯納絲 Canuxi 口罩優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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