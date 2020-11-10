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多款聖誕圖案印花口罩 卓悅逐個任你揀 售$10/4個

行內熱話 03:09 2020/11/10

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卓悅各門市正設有新印花口罩專櫃，正發售多款聖誕印花口罩。
     
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卓悅分店設有的口罩專櫃，提供多款聖誕圖案印花口罩，全是獨立包裝，買家可以任意選擇。售價方面，為任選 4 個賣 $10。注意店方沒有提供口罩的防護規格和產地來源。卓悅全線分店有售。 

卓悅售多款聖誕印花口罩

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卓悅售多款聖誕印花口罩

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文皎

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